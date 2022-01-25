В Греции на спасение водителей из «снежной ловушки» направили армию

В результате мощного снегопада на Национальной автотрассе «Аттики одос» в Греции оказались заблокированы 5 тыс. водителей. Об этом сообщает местное издание protothema.gr.

По предварительным сведениям, некоторые автомобилисты не могут продолжить движение уже порядка 12 часов. На спасение застрявших из-за ухудшения погоды людей отправлена армия.

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Многокилометровые пробки появились на магистрали, по которой авто на летней резине не могут двигаться. Греческие дороги занесло снегом, на участках наблюдаются метровые сугробы.

Власти страны вечером 24 января приступили к широкомасштабной операции по вызволению из снежного плена сотен машин на «Аттики одос». В помощи водителям участвуют пожарные, полицейские, военные и добровольцы.

Водителям предоставляется еда и вода. Спасательная операция в Греции после мощного снегопада продолжается.

«Армейская операция проводится в очень сложных условиях, потому что идет сильный снег и десятки автомобилей в ловушке», — уточняет издание.