Эльчин Алиев: Когда в выигрыше все общество — чиновников это не волнует

Баку растет с каждым годом, увеличивается количество жителей. В вязи с ростом города постоянно застраиваются улицы, расширяются проспекты, сносятся старые дома. Как известно, город был максимально рассчитан на 2 миллиона жителей. Сейчас в Баку по официальному подсчету проживает около 2,3 миллионов человек. По неофициальному подсчету их, конечно же, гораздо больше. Город не резиновый, и для того, чтобы удовлетворить бытовые потребности жителей, нужно менять все коммуникации – начиная с канализационной системы и заканчивая водопроводом, что, несомненно, и дорого, и сложно. Помимо этого, есть и другие вопросы, требующие более детального рассмотрения.

Известный архитектор, доктор наук, профессор Эльчин Алиев в интервью Minval.az рассказал, что ждать в ближайшее время и какие новшества, преподносимые нам под грифом «хорошие» на самом деле…

Но обо всем — по порядку.

– Эльчин муэллим, скажите, в связи со сложившейся ситуацией не пора ли поднять вопрос о перенесении столицы?

– Согласен с Вами, что современный Баку в своём развитии сталкивается с массой проблем, решение которых требует, как профессионализма, отсутствующего у управляющих городом назначаемых чиновников, так и больших финансовых средств. Все проблемы решаемы при наличии воли и желания – с подобным сталкиваются многие крупные столичные города в мире. Один из выходов в данной ситуации – выборы мэров городов, когда к управлению ими, через честные выборы, придут бескорыстно любящие страну и город и старающиеся исправить ситуацию специалисты. Это касается ситуации и в случае переноса столицы, идею которой целиком поддерживаю. Главный город страны должен быть намного западнее, в центральной части нашей страны, что подтянет в своём развитии весь большой регион Азербайджана, вдохнёт новый импульс и прогресс в расширение экономики, подъём качества жизни миллионов наших граждан. И, конечно же, разгрузит Баку.

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— Как вы относитесь к новому Генплану Баку, который в данный момент находится на рассмотрении Кабмина? Как вы считаете, что изменится после его внедрения в жизнь?

— Есть много правильных и общих разговоров про генеральный план города Баку со стороны наёмных лоббистов, однако ничего конкретного общественности не представлено. Уверен, что никакой конкретики и не будет. В ситуации дефицита правового государства, отсутствия уважения частной собственности, абсолютного всесилия и волюнтаризма чиновников, коррупции невозможно обеспечить правильное развитие города согласно генеральному плану. Например, по предыдущему генеральному плану города одна из важнейших улиц города имени Самеда Вургуна должна была проложена дальше, в сторону проспекта имени Зии Буниядова и микрорайонов – и что? Всесильный чиновник построил развлекательный центр «Olympic Star» и перегородил дальнейшее развитие магистрали согласно утверждённому Кабинету министров плану. Перед желанием одного человека полетело к чёрту всё государство!

Или другой случай: бездарное с архитектурной точки зрения здание Исполнительной власти Насиминского района, «втиснутое» в узкое пространство между двумя памятниками архитектуры по улице имени Аббасгулу Бакиханова, ради которого даже кощунственно перенесли памятник сотням тысяч азербайджанцев, погибших во Второй мировой войне. Опять воля одного неизвестного мне бюрократа пересилила правовые основы азербайджанского государства. Как, по-Вашему, в этом смысле что-то изменилось? Отвечу: ничего не изменилось, стало даже хуже.

Так что мой краткий ответ таков: ничего абсолютно не изменится, никакой правильный и даже лучший генеральный план в мире не будет выполняться, пока нет уважения к Закону и работающего, а не декларируемого правового государства.

— После смены руководства в Министерстве культуры поменялось ли отношение к архитектурному подходу в городе, стали ли бережнее относиться к памятникам архитектуры?

— Конечно же, видимая сторона работы сотрудников министерства культуры изменилась: стало больше мероприятий, встреч, концертов – при чём всё это в сложнейших условиях пандемии. Однако, как считаю, главная обязанность министерства — поднимать общий уровень культуры населения, чего, к сожалению, не наблюдаю. Считаю, что все наши беды именно от недостаточности образования, воспитания, от отсутствия правовой и общей культуры – а кто должен заниматься воспитанием населения? Выйдите в город, пройдитесь по его улицам, и вы столкнётесь с пешеходной грубостью, когда вас запросто могут столкнуть с пути, или с повсеместной блюстителей закона, бестактностью обращения на «ты», или постоянным отсутствием вежливости со стороны продавцов, вопиющей невоспитанностью подростков, вульгарностью речи вокруг – долго могу перечислять. Разве главная наша задача отвечающих за культуру чиновников не в попытках искоренения подобного повсеместного культурного дефицита? Знаете, несколько лет назад по российскому государственному телевидению демонстрировались коротенькие видеосюжеты с целью поднятия уровня базовой культуры населения. Помню, каждый раз, услышав фразу «Позвоните им» в конце сюжета про заботу о родителях, я брал трубку и звонил маме. Что нам мешает снять десять двух-трёхминутных сюжетов про азы культуры, и бесплатно показывать их на АзТВ? Сам и отвечу: коррупция. Намного выгоднее финансировать никому не известную многочасовую бездарную кинопродукцию, или проводить никому не нужные мероприятия, где всегда есть конкретные конечные финансовые интересанты. А когда в выигрыше все общество — чиновников это не волнует.

Беседовала Яна Мадатова