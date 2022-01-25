Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства, передает РИА Новости.

Имашев приходится сватом старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Дариги Назарбаевой. Его дочь Аида является женой Нурали Алиева — сына Назарбаевой.

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«Указом главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.

Новым председателем Центральной избирательной комиссии назначен Нурлан Абдиров, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.