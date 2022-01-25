В Мали потребовали от Дании вывести свой контингент из страны

Правительство Мали потребовала от Дании вывести из страны недавно размещенный там военный контингент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике переходного правительства Мали.

В документе сказано, что Мали «с удивлением наблюдает» размещение на своей территории контингента специальных сил Дании в рамках миссии «Такуба».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Правительство заявляет, что это размещение произошло без его согласия.

«Поэтому без ущерба для отношений, основанных на дружбе и плодотворном сотрудничестве, между Республикой Мали и Королевством Дания, правительство Республики Мали призывает датскую сторону немедленно вывести указанный контингент с территории Республики Мали», — сказано в коммюнике.

Дания разместила в африканском государстве 90 человек в целях защиты гражданского населения от террористов.