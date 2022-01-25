США заявили, что не станут уступать России в вопросе гарантий безопасности

Власти США исходят из того, что любые шаги, касающиеся предложений Москвы относительно европейской безопасности, должны осуществляться на двусторонней основе, Вашингтон не намерен идти в этом вопросе на уступки. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Тот факт, что после саммита президента [России Владимира] Путина и президента [США Джо] Байдена в июне был начат так называемый диалог по стратегической стабильности, свидетельствует, что мы считаем, что есть вопросы, касающиеся, к примеру, контроля над вооружениями, по которым у нас могут быть плодотворные обсуждения с российской стороной. Это может решить вопросы в сфере безопасности, вызывающие у нас обеспокоенность <…>, а также может быть ответом по некоторым вопросам, обеспокоенность которыми выражала Россия», — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, разъясняя позицию Вашингтона.

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«Мы, в частности, говорили о размещении ракет в Европе, возможностях, касающихся стратегических и нестратегических ядерных вооружений и мер по контролю над вооружениями, по повышению прозрачности и стабильности, — добавил Прайс. — Ключевой момент здесь заключается в том, что никакой из тех шагов, которые мы предпримем, не будет уступкой. Они должны быть на взаимной основе, это означает, что российской стороне тоже придется сделать что-то такое, что поможет укрепить нашу безопасность, наши позиции в сфере безопасности».