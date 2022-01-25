Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск

КНДР произвела, предположительно, одновременный запуск двух крылатых ракет в море.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

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Пуск снарядов с восточного побережья в направлении Японского моря был осуществлен всего через несколько дней после серии испытаний баллистических ракет. По данным издания, сейчас военные изучают полученные данные для более точного определения типа снарядов.