Названный Байденом сукиным сыном журналист рассказал о звонке президента: видео

Журналист Fox News Питер Дуси, которого президент США Джо Байден назвал «тупым сукиным сыном», заявил, что глава государства позвонил ему на мобильный телефон, передает «Лента.ру».

По словам корреспондента американского телеканала, Байден сказал ему: «Ничего личного, приятель». Дуси отметил, что они с президентом поговорили о том, что надо двигаться дальше. В разговоре с президентом он также пообещал, что продолжит задавать ему вопросы, которые отличаются от тех, что озвучивают другие журналисты. «Он сказал: «Ты должен»», — рассказал Дуси. Помимо этого, он добавил, что глава государства разрядил обстановку и разговор прошел хорошо.

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Ранее Байден назвал журналиста Fox News «тупым сукиным сыном» в прямом эфире.