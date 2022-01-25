Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН

Иран погасил часть долга по взносам в ООН и восстановился в праве голосовать в Генассамблее, сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак, передает РИА Новости.

«Генассамблея приняла во внимание, что Гвинея, Иран и Вануату внесли плату, необходимую для сокращения их задолженности… Это означает, что они теперь вновь могут голосовать в Генассамблее», — сказала Кубиак на брифинге.

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Ранее Иран в очередной раз лишился права голоса в Генассамблее ООН из-за задолженности перед организацией. Чтобы вновь обрести право голоса, Ирану требовалось внести 18,4 миллиона долларов.