Анкара и Тбилиси обсудили вопросы региональной безопасности

Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия посетил с рабочим визитом Турцию.

Как говорится в сообщении МИД Грузии, в ходе визита Дарсалия встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом. Были обсуждены вопросы двусторонних отношений и перспективы углубления стратегического партнерства.

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Стороны выразили удовлетворение успешным и плодотворным сотрудничеством между Грузией и Турцией в политической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества НАТО и Грузии, глобальной и региональной безопасности.

Турецкая сторона подтвердила свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.