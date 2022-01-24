Сукиасян: Как Армен Саркисян связан с Арменией?

По моей информации, решение президента Армении Армена Саркисяна уйти в отставку было связано с его личными делами. Об этом в беседе с журналистами 24 января заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян.

«Как он связан с Арменией? Сострадание, патриотизм … Нужно изучать капитал любого человека, где находится (капитал).

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Если 90% капитала армянина находится в другой стране, то я должен понять, насколько он доверяет Армении и любит ее. Нужно выяснить, сколько денег потратила Армения на этот институт, и принесло ли это Армении пользу хотя бы на 1%? Какую пользу он принес с точки зрения привлечения инвестиций или в вопросе поиска дружественных стран?», – заявил депутат, слова которого приводит News.am.

По его словам, президент сам должен оценить эффективность своей работы.