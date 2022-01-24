Зеленский: Ситуация под контролем, причин для паники нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текущая ситуация в стране и вокруг нее находится под контролем и причин для паники нет.

«Только что завершилось заседание СНБО. Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы для нашего общества и граждан: все под контролем, причин для паники нет», — сказал Зеленский по итогам заседания СНБО в обращении на телеканале «Рада».

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