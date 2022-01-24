Пашинян затронул ошибки армянской дипломатии, приведшие к ее разгрому

Никол Пашинян раскрыл некоторые детали переговоров с Баку по Карабаху, которые по вине Еревана не принесли успеха и завершились победой Азербайджана в 44-дневной войне.

«До 2018-ого года и после этого, никогда НКАО не рассматривалась в переговорах как исключительно армянская территория. Я об этом говорил, не настолько прямым текстом, был ли в переговорном процессе вопрос Шуши или не был, что в референдуме должны были принимать участие представители любой нации, в тех пропорциях, в которых были в 1988 году. Что это означает в переводе? В переводе это означает, что и армяне должны были участвовать в определении будущего Нагорного Карабаха и азербайджанцы, проживающие в НКАО.

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Но потом, после Казани, эта формулировка из мадридских принципов исчезает. И после этого, не Азербайджан поднимает этот вопрос, а именно Серж Саргсян обращается к сопредседателям с требованием восстановить этот пункт, говоря, что отсутствие этого пункта недопустимо. Почему? Неужели Серж Саргсян мечтал о том, чтобы азербайджанцы участвовали в выборе будущего Карабаха? Конечно нет! Он хотел, чтобы был возвращен пункт о пропорциях. Пункт о сохранении пропорций 1988 года он хотел вернуть. Поэтому Серж Саргсян в 2016 ом году фиксирует, что исчезновение этого пункта, который был размазан в переговорном документе, являлся исчезновением очень важного буфера. Поэтому я говорил, что армянская сторона никогда не оспаривала вопрос участия азербайджанцев, которые согласно переговорному пакету, должны были быть жителями Карабаха. Это не я создал, хотя последовали такие комментарии, как будто это было моей мечтой. Эту формулировку я получил в качестве наследства. Повторяю, после Казани, формулировки о пропорциях уже не было, она была размазана в документе. И если учитывать, что Азербайджан настаивал на том, что сроки референдума должны быть обговорены потом, по согласию сторон… теперь вам понятно?» — сказал он в ходе онлайн пресс-конференции в понедельник.