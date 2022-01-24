В Киеве заявили, что у них «есть то, чего нет в России»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что есть четкое понимание возможностей и планов по тому, что будет делать армия, в случае полномасштабной агрессии России.

На вопрос, рассматривает ли Украина в случае военной агрессии РФ возможность нанесения ударов по инфраструктуре и военным объектам по территории РФ, Данилов заявил, что у Украины есть соответствующие возможности.

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«У нас есть ясное понимание, чем мы будем заниматься. Имеем ли мы возможности – возможности у нас есть. Хватит ли нам этих возможностей – возможно, мы слабее армии РФ, но это не значит, что мы не будем воевать. Более того, у нас есть то, чего нет в России. И мы это знаем и мы это понимаем», — приводит ВВС слова секретаря СНБО Украины.

На уточняющий вопрос журналиста, что есть такого, чего нет у России, Данилов сказал «есть» и улыбнулся.