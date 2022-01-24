Пашинян размечтался о профессиональной армии

Я хочу не повторять свою ошибку и ошибку многих, обсуждая вопросы, касающиеся армии, в прямом эфире. Правительство в своей программе четко зафиксировало свою стратегию, цели и задачи, которые мы ставим реформированием нашей армии.

Об этом на пресс-конференции 24 января заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, начаты ли реформы в армии и какова стратегия — по аналогии с российской армией или будут учтены современные западные тенденции.

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«Во-первых, мы должны идти путем создания профессиональной армии. Это не то же самое, что и армия, укомплектованная контрактными служащими. Мы не будем ставить перед Вооруженными силами задачу завоевания территорий, а защиту территориальной целостности и суверенитета РА – вот задача нашей армии. Также хочу констатировать, что мы не должны перекладывать весь груз обеспечения нашей безопасности на армию. Очень важно облегчить ее задачу нашей мирной повесткой, внешней политикой, а не утяжелить груз нашей армии.

Конечно, у нас должна быть боеспособная армия, соответствующая международным стандартам, но эта армия будет не выразителем агрессивной политики Армении, а выразителем повестки дня открытия эры мира для региона и Армении», — заявил Пашинян, которого цитирует News.am.