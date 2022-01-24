В берлинском ресторане подрались дипломаты

Накануне в «благородном итальянском ресторане» в Берлине произошла драка с участием дипломатов из Восточной Европы. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bild.

В ходе потасовки пострадало как минимум четыре человека. Как сообщил менеджер ресторана, группа гостей, среди которых был 80-летний мужчина, провела приятный вечер, но затем завязался спор, перешедший в драку во дворе заведения. Подданными каких стран являются дипломаты, не уточняется.

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«Они выпивали вместе… Были также дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди», — заявил управляющий.

Местная полиция проводит расследование и пока не подтверждает причастность дипломатических работников к инциденту.