Пашинян готовит общество к соучастию Армении в агрессии против Украины

Ереван обсуждает ситуацию вокруг Украины со своими партнерами, заявил Пашинян.

По его словам, «обстановка сложилась напряженная и эта напряженность растет с каждым днем». Армению это «не может не беспокоить. Именно поэтому Ереван обсуждает ситуацию с международными партнерами, в том числе по ОДКБ, добавил он.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Пашинян, по сути, готовит общественное мнение к участию, вернее, соучастию своей страны в агрессии против Украины. Строго говоря, Ереван уже давно голосует в ООН против территориальной целостности Украины, сотрудничает с оккупационными «властями» Крыма. Но теперь, похоже, речь идет об отправке «зиноворов» для участия, вернее, соучастия в войне. Судя по всему, ему сделали предложение, от которого он даже не пытается отказаться.

