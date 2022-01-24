Пашинян поддержал необходимость подписания мирного соглашения с Азербайджаном

О готовности Армении к переговорам по формированию мирного соглашения с Азербайджаном заявил премьер-министр Никол Пашинян на состоявшейся в понедельник, 24 января пресс-конференции.

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан, но это соглашение должно быть составлено, сформулировано. Это является вопросом переговоров, сказал Пашинян, слова которого приводит «Спутник».

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Вспомнив, что парламентами Азербайджана и Армении в 1992 году были ратифицированы документы о признании территориальной целостности и неприкосновенности границ в рамках границ СНГ, премьер-министр Армении заявил, что «множество вопросов и нюансов остаются нерешенными, и для этого нужны переговоры».