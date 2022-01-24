Пашинян допустил установление дипотношений с Турцией в нынешнем году

Премьер-министр Армении не исключил установления дипломатических отношений с Турцией в нынешнем году. Об этом он сказал в ходе онлайн пресс-конференции в понедельник.

Говоря о приглашении от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу принять участие в дипломатическом форуме, который пройдет с 11 по 13 марта текущего года в Анталье, Пашинян отметил, что велика вероятность, что Армения примет приглашение.

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«Все зависит от ситуации на тот момент. Но после первой встречи спецпредставителей выросла вероятность, что Армения примет это предложение. Было бы нелогично упустить эту возможность и повод для диалога», — сказал Пашинян (цитата по «Спутнику»).

Он отметил, что мировое сообщество — Россия, ЕС, США, страны региона — поддерживают данный процесс.

Пашинян отметил, что стороны согласились на переговоры без предусловий.

«Возможно ли установить дипотношения в этом году. Я не могу предсказать, возможно ли это в текущем году. Это зависит не только от нас. Но это было бы весьма логично. В частности, установление дипотношений и открытие границ», — сказал Пашинян.