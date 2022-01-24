Азербайджан передал армянской стороне труп оккупанта

Азербайджан передал армянской стороне еще одно тело погибшего армянского военнослужащего.

Поиски останков армян, погибших и пропавших без вести в ходе военных действий 2020 года, были осуществлены сегодня армянами одним спасательным отрядом в Суговушана, пишет News.am.

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Поиски здесь результатов не дали, однако после полудня Азербайджан передал Армении останки еще одного армянского военнослужащего.