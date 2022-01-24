Тегеран ради ядерной сделки готов на прямой диалог с Вашингтоном

Тегеран может пойти на прямые переговоры с Вашингтоном, если это потребуется для достижения хорошего соглашения по ядерной сделке.

Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

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«Если в ходе переговорного процесса мы достигнем ситуации, при которой для достижения хорошего соглашения на высоком уровне нам нужно будет говорить с американцами, мы от этого не откажемся», — сказал он (цитата по ТАСС). При этом дипломат подчеркнул, что «информация о наличии прямых переговоров с США в настоящий момент не соответствует действительности». Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.

По словам Амира Абдоллахияна, «американская сторона различными способами сообщала Тегерану, что хочет прямых переговоров с Ираном». «Сейчас мы ведем наши переговоры с группой «4+1″ [РФ, Китай, Франция, Великобритания и Германия]», — добавил он.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) 27 декабря 2021 года стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале.