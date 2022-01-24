Пашинян выступил за скорейшее формирование комиссии по делимитации и демаркации

Армения передала напрямую Азербайджану и России предложения о повышении уровня безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
«Мы передали предложения России и напрямую Азербайджану. Речь идет о повышении уровня безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе и формировании комиссии по делимитации и демаркации границы», — сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции.
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По его словам, обсуждения продолжаются.
«Не хотим нарушать процесс, раскрывая детали. Считаем, что комиссия по делимитации и демаркации должна быть сформирована как можно скорее», — отметил Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).