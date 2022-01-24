Столтенберг коснулся возможности отправки боевых групп НАТО на восточный фланг альянса

Североатлантический альянс приступил к усилению своего военного присутствия на восточном фланге и изучает возможность направления туда дополнительных боевых групп НАТО. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Мы начали усиление восточного фланга альянса, изучаем возможность развертывания там дополнительных боевых групп НАТО», — сказал он на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции (цитата по «Лайфу»).

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Столтенберг утверждает что НАТО «выступает за диалог с Россией, но не поступится своими базовыми принципами», включая право на защиту стран-членов альянса.

