Саркисян перед отставкой созванивался с Пашиняном

Президент Армении Армен Саркисян за три с половиной часа до объявления об отставке звонил премьеру Николу Пашиняну. Об этом сообщил глава правительства, отвечая на вопросы СМИ в онлайн-формате.

По словам Пашиняна, он спросил Саркисяна, это окончательное решение, или оно подлежит обсуждению.

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«Я пытался понять, подлежит ли решение обсуждению. Но он мне сказал, что уже принял такое решение», — сказал Пашинян (цитата по «Спутнику»).

Он считает, что не должен комментировать заявление президента по части того, насколько Конституция ограничивает или не ограничивает президентские полномочия. Пашинян заявил, что с 2018 года, когда он был избран премьером, в Конституции не было никаких изменений, касающихся полномочий президента, и соответственно правила игры не менялись.

Премьер-министр добавил, что в заявлении об отставке приводятся некоторые объяснения, он принимает эти объяснения к сведению, и комментировать их не считает целесообразным.

Он добавил, что кандидатуру нового президента в правящей команде пока не обсуждали.

