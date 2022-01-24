Армен Саркисян — гражданин небольшого карибского государства?

Гражданство небольшого карибского государства Сент-Китс и Невис нашли у президента Армении Армена Саркисяна, об этом пишет «Спутник» со ссылкой на Hetq.am.

Отмечается, что Саркисян в своем заявлении отметил несколько причин отставки, но они имеют мало отношения к реальным причинам. Реальным основанием для ухода стало наличие гражданства другой страны, как минимум, до момента избрания президентом.

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В частности, Саркисян до недавних пор являлся гражданином островного государства в Карибском море – Сент-Китс и Невис.

На запрос о наличии другого гражданства Саркисян предложил представить доказательства. После предоставления имеющихся данных, он выдвинул свою версию.

В частности, он сообщил, что много лет назад инвестировал в эту страну (гостиничный бизнес), после чего передал долю члену своей семьи (до назначения послом в Великобританию в 2013 г.)

Сент-Китс и Невис имеют программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. По словам Саркисяна, он получил гражданство без уведомления об этом. В 2013 году он поручил отказаться от гражданства до назначения послом.

Однако когда в 2017 году ему предложили стать президентом, выяснилось, что он не выполнил этого поручения. Человек, который должен был решить этот вопрос, умер, Саркисян написал письмо его сыну (работающему в той же компании) и попросил завершить процесс.

Получается, что Саркисян начал процесс отказа от гражданства островного государства незадолго до избрания президентом. А это значит, что он не мог быть избран на этот пост.

«Все указы, в том числе, законы, назначения, выборы (даже назначение премьера) – незаконны», — пишет издание.

Саркисян заявил, что не считает себя гражданином Сент-Китс и Невис с момента, когда он попросил заморозить гражданство.

Президент, скорее всего, не вернется в Армению, так как ему может грозить уголовное преследование на основании подделки документов.

