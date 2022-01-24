В Польше подняли вопрос об оказании военной поддержки Украине

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох зявил, что Варшава рассматривает вопрос оказания военной поддержки Украине, но речь о присутствии польских войск в этой стране не идёт.

Он отметил, что на брифинге по итогам консультаций президента с представителями правительства и армии обсуждался вопрос военной помощи.

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Солох подчеркнул, что пока не может поделиться деталями.

«Мы обсуждаем военную, материальную помощь. Но пока никаких решений по этому вопросу не принято», — приводит ТАСС его слова.