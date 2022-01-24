Кадыров раскрыл затраты России на Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что правительство РФ выделяет 300 млрд рублей в год на содержание Чечни. Прямой эфир с участием политика прошел в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

«Я как никто подчиняюсь президенту, я пехотинец его…Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит», — заявил Кадыров.

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По его словам, на территории Чечни нет «ни газа, ни нефти, ни света».

Кадыров также вспомнил, что «тоже думал, что нужна нам независимая Ичкерия», но осознал, что без помощи и поддержки России продержаться не получится.

«Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — сказал глава Чечни.

