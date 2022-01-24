Каладзе гарантировал поддержку Киеву со стороны Тбилиси

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что у Украины и украинского народа всегда будет поддержка со стороны Грузии.

На вопрос журналистов, почему премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили не распространил официальное заявление в поддержку Украины, градональник ответил, что заявление по этому поводу уже сделал глава внешнеполитического ведомства.

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«Министр иностранных дел сделал заявление, и можете этим руководствоваться», — цитирует Каладзе «Грузия Online».