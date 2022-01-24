Премьер Британии заявил, что вторжение в Украину будет для Путина «новой Чечней»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что любой конфликт в Украине может стать для него «новой Чечней». Об этом пишет Reuters.

«Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг», — сказал Джонсон.

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На вопрос, считает ли он, что вторжение теперь неизбежно, он сказал: «Разведка довольно мрачна на этот счет. Но я не думаю, что сейчас это каким-то образом неизбежно».

Джонсон сказал, что он поговорит с другими лидерами по этому вопросу позже в понедельник.

«Нам также необходимо направить сообщение о том, что вторжение в Украину для России будет болезненным, насильственным и кровавым делом, и я думаю, что очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня», — сказал он.