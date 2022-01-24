Зеленский собирает заседание Совета нацбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на аппарат СНБО.

«Зеленский 24 января собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны… Отмечается, что заседание начнется в 17.00 (19.00 по Баку)», — говорится в сообщении.

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Повестка дня предстоящего заседания не уточняется.