Зеленский призвал внешнюю разведку перейти к наступательным действиям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии и считает, что пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов, его цитирует пресс-служба офиса президента.

«Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка… Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства», – заявил Зеленский на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины.

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