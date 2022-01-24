Тегеран не согласен на промежуточное соглашение по атому на переговорах в Вене

Иранская сторона не примет ничего, кроме полного возвращения к ядерной сделке и не согласна на промежуточное соглашение. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

«Иран находится в Вене для достижения соглашения, которое будет прочным и надежным, — цитирует его агентство Фарс. — Временное соглашение или что-то похожее на него никогда не было в нашей повестке».

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По словам дипломата, «есть хороший прогресс по всем четырем документам, которые были представлены на обсуждение». «По некоторым из них противоречий стало меньше», — добавил он.