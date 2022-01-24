Ассанжу разрешили обжаловать решение английского суда об его экстрадиции в США

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу разрешили обжаловать решение Высокого суда Англии и Уэльса, который одобрил экстрадицию журналиста в США. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что суд пока отказал Ассанжу подавать прямую апелляцию, то есть Верховному суду предстоит решить, рассматривать апелляцию заключенного или нет.

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10 декабря 2021 года апелляционный суд Англии и Уэльса вынес решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.