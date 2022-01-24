Экс-советник Рейгана Сюзанна Масси получила российский паспорт

Экс-дипломат и бывшая советница администрации президента США Рональда Рейгана (1981 —1989 гг.) Сюзанн Масси получила паспорт гражданина России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя женщины Балтазара Шальденбранда.

Документ Масси получила от помощника российского президента Юрия Ушакова в здании администрации президента на Старой площади в Москве.

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В ходе торжественной церемонии новоиспеченная россиянка выразила благодарность Ушакову, с которым она часто общалась во время его работы в должности российского посла в США в 1998–2008 годах.

«Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России», — сказала Масси.