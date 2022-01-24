В Стамбуле нашли следы древнего человека

Археологи в пещере Ярымбургаз в турецком Стамбуле нашли следы обитания человека 600-тысячелетней давности. Об этом информирует телеканал ТRТ 1.

Сообщается, что хоть и костей древних людей не удалось найти, зато турецкие археологи обнаружили орудия труда, которые они изготавливали. Об этом журналистам рассказал один из археологов Метин Альбурек.

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Ярымбургаз впервые привлек внимание исследователей с XIX века, когда австрийский минералог Карл Эдуард Хаммершмидт (сменивший имя на Абдулла Бей после переезда в Османскую империю) провел там геологические исследования, их финансировало Национальное географическое общество Турции.

Сейчас археологи и геологи при поддержке профессиональных спелеологов начали новую экспедицию в те части пещеры, где никто еще не бывал в современной эпохе.

Там сразу обнаружились следы древней человеческой жизни. Отмечается, что эти части пещеры не пострадали от «черных археологов» и других охотников за сокровищами.

Пещера Ярымбургаз известна церковью, высеченной в стенах верхней части пещеры. Там же раньше уже были обнаружены следы поселений палеолита.