«Не допустим оккупации»: Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах Беларуси усложняется

Обстановка на южных границах Беларуси все время усложняется. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник при утверждении решения по охране границы органами пограничной службы в 2022 году.

«Много сейчас разговоров по поводу наших южных границ. Обстановка все время усложняется», — сказал Лукашенко. По его словам, безопасность Беларуси «начинается с границы, потому что в рамках этих границ обеспечивается суверенитет». Президент отметил, что перед органами пограничной службы стоят четкие задачи по повышению эффективности охраны границы путем совершенствования инженерного и технического оборудования рубежей.

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Он подчеркнул, что в 2021 году из-за наплыва беженцев и концентрации войск соседних стран вдоль белорусских границ пограничникам пришлось быть более бдительными, участвовать в разведывательных мероприятиях вместе с военнослужащими Вооруженных сил и сотрудниками Комитета госбезопасности. В настоящее время, по его словам, переводятся «стрелки на совместные учения с Российской Федерацией». Но Беларусь и Россия, напомнил президент, давно объявили о планах провести совместные учения, это регулярные мероприятия для армий обеих стран.

Лукашенко также заявил, что нынешнее руководство Беларуси никогда не допустит ее оккупации.