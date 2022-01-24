МИД Австрии сообщил о планах эвакуировать персонал посольства из Киева

Австрия планирует эвакуировать персонал австрийского посольства в Киеве, но такое решение будет приниматься в случае необходимости и в зависимости от развития ситуации в Украине.

Об этом сообщил в понедельник журналистам глава МИД Австрии Александер Шалленберг в Брюсселе перед встречей глав МИД ЕС, передает ТАСС.

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«У нас, разумеется, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве, но в настоящий момент мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас нам надо наблюдать за ситуацией там всеми силами. Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг», — сказал Шалленберг.