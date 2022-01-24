«Если вы позволите Путину…»: Лукашенко заявил об угрозах Госдепа США

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об угрозах Госдепа США.

«Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси», – заявил он.

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«Так вот я хочу обратить их к тому, что я сказал в Лунинце. Думаю, не надо ничего тут добавлять. Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами. По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают», – отметил Лукашенко (все цитаты по БЕЛТА).