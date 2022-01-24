МИД Китая назвал сообщения о «просьбе» Си Цзиньпина к Путину ложью

В МИД Китая назвали публикации о просьбу председателя Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину по Украине абсолютной ложью.

«Соответствующая публикация является абсолютной ложью», — сказал представитель министерства, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что подобные заявления направлены не только на провокацию в против двух стран, но и на подрыв Олимпийских игр.

Ранее Bloomberg опубликовал статью, где утверждалось, что китайский лидер якобы обратился к своему российскому коллеге с просьбой не нападать на Украину во время Олимпиады.