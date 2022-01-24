Президент США Джон Байден планирует отправить в Восточную Европу и Прибалтику тысячи солдат, военные корабли и авиацию.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники в президентской администрации.

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Как уточняет издание, в Пентагоне главе Белого дома представили несколько вариантов действий на фоне растущих опасений по поводу возможного вторжения России в Украину. При этом ни один из вариантов не предполагает размещение американской армии на украинской территории.

По одному из сценариев в Европу должны отправиться от 1 тыс. до 5 тыс. военных с возможностью «десятикратного увеличения» их численности в случае эскалации конфликта в регионе. Решение Байден может принять уже на этой неделе.