Власти ОАЭ запретили запуск дронов

В ОАЭ запретили запускать в небо беспилотники в качестве развлечения после атаки на этой неделе йеменских повстанцев-хуситов, сообщает в воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на МВД ОАЭ.

До этого времени уже действовали ограничения на запуск беспилотников в жилых районах и вблизи аэропортов. Для того, чтобы запустить дрон, необходимо было получить лицензию в органах гражданской авиации.

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Однако теперь любой человек, запустивший беспилотник в ОАЭ, будет нести юридическую ответственность за это. Кинокомпаниям, которым запуск дронов нужен для организации съемочного процесса, будут выдавать на это лицензии отдельно.

На этой неделе в ОАЭ была совершена атака с применением беспилотников, в результате которой погибли трое, еще шестеро получили ранения. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы.