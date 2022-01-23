В России проведут клинические испытания интраназальной ковид-вакцины

Клинические испытания интраназальной вакцины «Спутник» начнутся на следующей неделе, первых участников исследования собираются привить уже в понедельник-вторник, сообщил директор центра Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

«Первые два-три десятка добровольцев уже набраны, но введение пока не началось. Наверное, начнётся с понедельника – со вторника. Предполагается, что первые две фазы клинических испытаний займут три месяца», — уточнил Гинцбург в беседе с «Интерфаксом».

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Он отметил, что «регистрация пойдёт классическим путём»: в двух первых фазах в исследовании препарата примут участие несколько сотен добровольцев, а в третьей ещё полторы – три тысячи. При этом запускать вакцину в гражданский оборот можно будет по итогам двух этапов. Гинцбург полагает, что использование интраназального «Спутника» смогло бы сдержать распространение «омикрона».