В США Су-34 назвали уникальным боевым самолетом

Американское издание The Drive назвало российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 является уникальным боевым самолетом в мире.

В статье отмечается, что ключевой особенностью Су-34 выступает его передняя часть приплюснутой формы — «утенок» или «утконос», которая оборудована радиолокационной станцией (РЛС) Ш141, оптимизированная для полетов «воздух-земля», но также предлагающая режимы «воздух-воздух», что позволит выполнять некоторые миссии без сопровождения.

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Комплекс Ш141 фактически объединяет радар V004 с комплексом РЭБ «Хибины» и оборудованием для идентификации «свой-чужой» (IFF).

V004 использует массивную антенну с электронным сканированием, он способен отслеживать 10 воздушных целей и поражать четыре из них одновременно, приводит «Газета.ру» выдержки из статьи.

Выдвижная оптическая система «Платан» Су-34, обеспечивающая наведение, в частности, бомб КАБ-1500-Л, отвечает за способность с высокой точностью атаковать наземные цели «днем ​​и ночью». Также, отмечается в статье, шасси Су-34 было значительно усилено, благодаря чему истребитель может взлетать с «суровых аэродромов».

Между тем, сообщают авторы статьи, самолет ждут еще более инновационные доработки. «Но даже в том виде, в каком он находится сейчас, это один из самых интригующих боевых самолетов в мире, обладающий уникальным внешним видом», — сообщает The Drive.