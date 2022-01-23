Блинкен пообещал Украине дальнейшее укрепление ее военного потенциала

Власти США продолжат укреплять военный потенциал Украины одновременно с дипломатическим взаимодействием с Россией. Об этом в эфире телеканала CBS заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

Отвечая на вопрос, допускает ли он, что РФ может предпринять попытки «выиграть время, чтобы найти предлог для вторжения», госсекретарь ответил: «Именно поэтому даже в то время, когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, отвечаем на некоторые опасения, имеющиеся у России, а она отвечает на многие наши опасения, даже в то время, пока мы это делаем, мы укрепляем оборону и средства сдерживания».

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Как добавил Блинкен, в последние недели Вашингтон активно работал над тем, чтобы сплотить союзников и партнёров по всей Европе и дать понять, что возобновление «российской агрессии» повлечёт за собой колоссальные последствия. Госсекретарь признался, что незадолго до интервью одобрил передачу Украине американских военных технологий в других странах. В 2021 году, по его словам, Вашингтон предоставил Киеву рекордную военную помощь.