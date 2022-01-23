Боррель недоволен манифестантами, которые разбили стекла в его офисе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель строго осудил участников мирной манифестации против санитарных ограничений, побивших стекла в здании европейской внешнеполитической службы в Брюсселе.

Соответствующее заявление Боррель разместил в воскресенье в социальной сети Twitter.

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«Строго осуждаю бессмысленное разрушение и насилие на манифестации в Брюсселе, в том числе против нашего здания внешнеполитической службы», — написал он.

