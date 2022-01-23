Пашинян хочет стать президентом Армении?

Причиной отставки президента Армении могли стать разногласия по конституционным реформам с премьером Пашиняном, сказал политолог Сурен Суренян в разговоре с агентством Sputnik.

Пашинян и его команда, по его словам, хотят продлить свою власть посредством конституционных реформ и перехода к полупрезидентской форме правления. Есть сведения и о президентских амбициях действующего премьера, и таким образом осле конституционных реформ Саркисян стал бы «лишним».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

А между тем в партии экс-президента, соучастника ходжалинского геноцида Сержа Саргсяна считают, что Армен Саркисян решил покинуть пост, поскольку понимает, что «на Армению надвигается новая внешняя угроза».

«Этим поступком он открывает путь Пашиняну, который сосредоточил в своих руках всю власть, в том числе, благодаря искусственным конституционным реформам», — предположит зампред Республиканской партии Армен Ашотян.

