Макрону снова досталось

Хорватский евродепутат Мислав Колакушич обратился к французскому президенту Макрону в Европейском парламенте.

«Учитывая многочисленные ограничения прав и свобод граждан во Франции во время пандемии, я прошу вас только об одном: будучи президентом ЕС, делайте всё в точности противоположное тому, что вы делаете во Франции. С другой стороны, сегодня вы сказали, что гордитесь тем, что в Европе нет смертных исходов… Десятки тысяч граждан умерли из-за побочных эффектов от вакцинации. Обязательная вакцинация представляет собой смертный приговор и его исполнение для многих граждан. Это должно оставаться выбором каждого гражданина. Убийство есть убийство», — заявил он во время дебатов после представления президентом Макроном программы деятельности на год президентства Франции в ЕС.

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«Для тех из вас, кто этого не знает и не получил образования, есть официальный сайт Европейской организации здравоохранения», — завершил свое выступление Колакушич.

