Полномочия президента Армении перейдут к Алену Симоняну

В связи с отставкой президента Армении Армена Саркисяна его полномочия временно переходят к спикеру армянского парламенту Алену Симоняну.

Соответствующий протокол прописан в Конституции Армении: в случае досрочного ухода с должности президента его обязанности исполняет председатель Национального собрания.

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Ален Симонян будет врио президента Армении до тех пор, пока не завершится процедура утверждения кандидатуры нового президента республики в парламенте.

