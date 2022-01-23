Армен Саркисян объявил об отставке

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

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«Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырёх лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определённой логике», — говорится в тексте обращения Саркисяна.

Он отметил, что не обладает необходимыми инструментами «для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики».

«Институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов», — говорится в заявлении Саркисяна.

«Новый президентский институт будет иметь инструменты, возможность влиять на внешнеполитическую, экономическую, инвестиционную политику, отношения с диаспорой, а также продвигать национальные интересы на международной арене», — сказал он.

Говоря о необходимости хорошо продуманных действий, Саркисян указал, что в противном случае армяне всего мира «окажутся на обочине истории».

«Мы живем в уникальной реальности, реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. Реальность, когда он не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа», — заявил Саркисян. Он добавил, что глава государства и его семья становятся мишенью для различных политических сил и теорий заговора.