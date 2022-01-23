Акар отметил позитивный характер переговоров с США по F-16 и предрек диалог по F-35

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил сегодня о позитивных переговорах Анкары и Вашингтона о поставках F-16 турецкой армии.

«Были сделаны официальные запросы на поставку и модернизацию новых F-16. После этого в США отправилась делегация, переговоры были позитивными», — приводит его слова «Вестник Кавказа» со ссылкой на Milliyet.

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Акар рассказал, что Турция в качестве аргумента заявила об усилении НАТО за счет поставок F-16 турецкой армии. «Сила Турции – это сила НАТО», — указал турецкий министр.

В то же время Акар отметил, что Анкара и Вашингтон проведут переговоры о поставке истребителей F-35 в конце января — начале февраля в США

«Что касается F-35, мы спросили: «Мы внесли такой вклад, как будем компенсировать». Американская сторона сказала, что понимает», — цитирует РИА Новости Акара. По его словам, стороны договорились о встрече в конце января – начале февраля.

Как уточнил министр, турецкая делегация отправится на переговоры в США.