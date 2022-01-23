«Алейкум Ассалам»: обращение Путина к иранскому коллеге

Президент России Владимир Путин ответил на приветствие иранского коллеги Эбрахима Раиси мусульманским «Алейкум Ассалам».

В эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» показан репортаж со встречи Путина и Раиси, которая состоялась на минувшей неделе в Москве.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Внимание привлек кадр, на котором иранский президент при входе в зал для переговоров приветствует Путина словами «Ассаламу Алейкум», на что российский лидер отвечает «Алейкум Ассалам». Далее российский лидер говорит, что «с этим ковидом жить невозможно нормально».

Затем Путин и Раиси взаимно выражают удовлетворение встречей.

Президенты России и Ирана здороваются без рукопожатия и занимают свои места за столом.

